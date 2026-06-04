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Дегтярёв заявил, что ВФЛА надо идти в CAS в июле, если World Athletics не допустит россиян

Дегтярёв заявил, что ВФЛА надо идти в CAS в июле, если World Athletics не допустит россиян
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Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) стоит в июле обратиться в Международный спортивный арбитражный суд (CAS), если Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) не допустит россиян до стартов.

«В июле у Федерации лёгкой атлетики будет совет. Если на нём не будет решён вопрос по допуску спортсменов, то нужно идти в CAS. Мы перевернули допинговую страницу», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В марте 2026 года с ВФЛА был снят многолетний запрет за допинговые нарушения, однако World Athletics всё ещё не допускает российских легкоатлетов к стартам под своей эгидой.

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