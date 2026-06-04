Сиенко анонсировал скорые позитивные решения по российскому велоспорту

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Олег Сиенко сообщил о возможном скором снятии санкций со стороны Международного союза велосипедистов (UCI) с российских спортсменов.

«У нас есть проблемы. Мы выступаем в нейтральном статусе, есть ограничение по командам. Нет нашего любимого гимна и знамени. Но мы прорываемся на старты: Кубок мира, чемпионат Европы. Благодаря усилиям Федерации по водным видам спорта — это основной из аргументов, когда мы боремся за наше право.

Вчера прошло заседание руководящего комитета Международного союза велосипедистов, на нём были приняты позитивные и обнадёживающие решения. К сожалению, я не могу пока о них сказать, вечером будет официальный анонс федерации. Думаю, что мы вольёмся в ряды федераций, которые будут выступать в своём статус-кво», — передаёт слова Сиенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.