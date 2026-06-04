Состоялось торжественное открытие стенда Министерства спорта и ОКР на ПМЭФ

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония открытия стенда Министерства спорта и Олимпийского комитета России.

Стенд открыл министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«У нас новое место на ПМЭФ — Дом спорта, где представлены и ведомственные стенды, и государственный музей спорта, и олимпийский комитет, и комплекс ГТО, и форум «Россия — спортивная держава». Здесь будет большая активность — конференции, подписания соглашений о сотрудничестве, презентации и многое другое. Форум является ключевой экономической площадкой нашей страны, а мы, спорт, объединяем всех — и тех, кто развивает экономику, и тех, кто защищает Родину. Ведь любовь к спорту нас объединяет», — сказал на церемонии открытия Дегтярёв.

На торжественном открытии стенда присутствовали главы спортивных федераций, олимпийские чемпионы и звёзды спорта: трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва, олимпийская чемпионка по гандболу и глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Владлена Бобровникова, трёхкратный олимпийский чемпион по велоспорту Вячеслав Екимов, олимпийский чемпион Никита Нагорный, чемпион НБА Тимофей Мозгов, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

После церемонии открытия стенда министр спорта обошёл весь спортивный кластер, который впервые представлен на главной площадке ПМЭФ. Помимо площадки Министерства спорта, в него входят стенды форума «Россия – спортивная держава», Фонбет – Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации лёгкой атлетики и Сурдлимпийского комитета России.

Программа Спортивных игр ПМЭФ-2026 объединит более 20 мероприятий по 16 видам спорта, в деловую программу включены три спортивные сессии.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.