«Ухта» второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу

Мини-футбольный клуб «Ухта» выиграл чемпионат России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, тем самым защитив прошлогодний титул. В финальной серии «Ухта» со счётом 4-0 одолела «Тюмень».

Финальный матч между «Ухтой» и «Тюменью» проходил на стадионе «Центральный» в Тюмени. «Ухта» победила «Тюмень» со счётом 6:2. В составе чемпионов голы забили Михаил Москалёв (пятая минута), Дмитрий Прудников (17-я), Сергей Денисов (20-я), Фелипе Парадински (21-я, 37-я) и Андрей Павлов (38-я).

Бронзовые медали чемпионата России ранее взяла команда «КПРФ», которая выиграла у «Норильского никеля» в серии со счётом 3-0.

Финальная встреча за третье место между «КПРФ» и «Норильским никелем» прошла на стадионе «Айка» (Норильск, Россия). «КПРФ» одержал победу со счётом 3:1.