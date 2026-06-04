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«Ухта» второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу

«Ухта» второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу
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Мини-футбольный клуб «Ухта» выиграл чемпионат России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, тем самым защитив прошлогодний титул. В финальной серии «Ухта» со счётом 4-0 одолела «Тюмень».

Финальный матч между «Ухтой» и «Тюменью» проходил на стадионе «Центральный» в Тюмени. «Ухта» победила «Тюмень» со счётом 6:2. В составе чемпионов голы забили Михаил Москалёв (пятая минута), Дмитрий Прудников (17-я), Сергей Денисов (20-я), Фелипе Парадински (21-я, 37-я) и Андрей Павлов (38-я).

Бетсити Суперлига . Финал
04 июня 2026, четверг. 16:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 6
Ухта
Ухта
0:1 Москалёв – 5'     1:1 Неведров – 6'     1:2 Прудников – 17'     1:3 Денисов – 20'     1:4 Парадински – 21'     2:4 Гордильо – 28'     2:5 Парадински – 37'     2:6 Павлов – 38'    
Удаления: Рыночнов – 22' / Перевалов – 27'

Бронзовые медали чемпионата России ранее взяла команда «КПРФ», которая выиграла у «Норильского никеля» в серии со счётом 3-0.

Финальная встреча за третье место между «КПРФ» и «Норильским никелем» прошла на стадионе «Айка» (Норильск, Россия). «КПРФ» одержал победу со счётом 3:1.

Бетсити Суперлига . За 3-е место
04 июня 2026, четверг. 15:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
1 : 3
КПРФ
Москва
0:1 Крыкун – 12'     0:2 Шимбинья – 16'     1:2 Кудзиев – 30'     1:3 Ниязов – 35'    
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