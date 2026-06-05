Результаты четвёртого этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Риме
Вчера, 4 июня, в Риме, Италия, прошёл четвёртый этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2026. Четвёртый этап. Рим (Италия):
Мужчины
110 м с/б:
- Трей Каннингем (США) – 12,98.
- Орландо Беннетт (Ямайка) – 13,31.
- Энрике Льопис (Испания) – 13,32.
Метание копья:
- Румеш Таранга Патираге (Шри-Ланка) – 92,62.
- Андерсон Питерс (Гренада) – 83,91.
- Кёртис Томпсон (США) – 83,89.
Тройной прыжок:
- Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,59.
- Джордан Скотт (Ямайка) – 17,33.
- Джейдон Хибберт (Ямайка) – 17,02.
Прыжки в высоту:
- Маттео Сьоли (Италия) – 2,28.
- Эрик Портильо (Мексика) – 2,23.
- Ромен Бекфорд (Ямайка) – 2,23.
Толкание ядра:
- Леонардо Фаббри (Италия) – 22,14.
- Джо Ковач (США) – 21,87.
- Райан Краузер (США) – 21,50.
Прыжки в длину:
- Божидар Сарабоюков (Болгария) – 8,26.
- Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,24.
- Хорхе Годелин (Куба) – 8,18.
100 м:
- Ноа Лайлз (США) – 9,88
- Эммануэль Эсеме (Камерун) – 9,94.
- Летсиль Тебого (Ботсвана) – 9,95.
Женщины
Прыжки с шестом:
- Молли Кодери (Великобритания) – 4,80.
- Нина Кеннеди (Австралия) – 4,80.
- Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,80.
400 м с/б:
- Эмма Заплеталова (Словакия) – 52,58.
- Анна Кокрелл (США) – 52,77.
- Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,14.
100 м с/б:
- Меган Симмондс (Ямайка) – 12,50.
- Кендра Харрисон (США) – 12,54.
- Надин Виссер (Нидерланды) – 12,58.
5000 м
- Ликина Амебо (Эфиопия) – 14.18,41.
- Алешин Бавеке (Эфиопия) – 14.18,54.
- Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 14.18,94.
400 м
- Хенриетта Егер (Норвегия) – 49,60.
- Глория Лурдес Мануэль (Чехия) – 49,77.
- Никиша Прайс (Ямайка) – 49,80.
200 м
- Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,93.
- Мелисса Джефферсон-Вуден (США) – 22,17.
- Анавия Баттл (США) – 22,39.
1500 м
- Джорджия Хантер Белл (Великобритания) – 3.58,63.
- Клаудия Казимерская (Польша) – 3.59,24.
- Никки Хилц (США) – 3.59,26.
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