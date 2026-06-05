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Результаты четвёртого этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Риме

Результаты четвёртого этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Риме
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Вчера, 4 июня, в Риме, Италия, прошёл четвёртый этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2026. Четвёртый этап. Рим (Италия):

Мужчины

110 м с/б:

  1. Трей Каннингем (США) – 12,98.
  2. Орландо Беннетт (Ямайка) – 13,31.
  3. Энрике Льопис (Испания) – 13,32.

Метание копья:

  1. Румеш Таранга Патираге (Шри-Ланка) – 92,62.
  2. Андерсон Питерс (Гренада) – 83,91.
  3. Кёртис Томпсон (США) – 83,89.

Тройной прыжок:

  1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,59.
  2. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,33.
  3. Джейдон Хибберт (Ямайка) – 17,02.

Прыжки в высоту:

  1. Маттео Сьоли (Италия) – 2,28.
  2. Эрик Портильо (Мексика) – 2,23.
  3. Ромен Бекфорд (Ямайка) – 2,23.

Толкание ядра:

  1. Леонардо Фаббри (Италия) – 22,14.
  2. Джо Ковач (США) – 21,87.
  3. Райан Краузер (США) – 21,50.

Прыжки в длину:

  1. Божидар Сарабоюков (Болгария) – 8,26.
  2. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,24.
  3. Хорхе Годелин (Куба) – 8,18.

100 м:

  1. Ноа Лайлз (США) – 9,88
  2. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 9,94.
  3. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 9,95.

Женщины

Прыжки с шестом:

  1. Молли Кодери (Великобритания) – 4,80.
  2. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,80.
  3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,80.

400 м с/б:

  1. Эмма Заплеталова (Словакия) – 52,58.
  2. Анна Кокрелл (США) – 52,77.
  3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,14.

100 м с/б:

  1. Меган Симмондс (Ямайка) – 12,50.
  2. Кендра Харрисон (США) – 12,54.
  3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,58.

5000 м

  1. Ликина Амебо (Эфиопия) – 14.18,41.
  2. Алешин Бавеке (Эфиопия) – 14.18,54.
  3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 14.18,94.

400 м

  1. Хенриетта Егер (Норвегия) – 49,60.
  2. Глория Лурдес Мануэль (Чехия) – 49,77.
  3. Никиша Прайс (Ямайка) – 49,80.

200 м

  1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,93.
  2. Мелисса Джефферсон-Вуден (США) – 22,17.
  3. Анавия Баттл (США) – 22,39.

1500 м

  1. Джорджия Хантер Белл (Великобритания) – 3.58,63.
  2. Клаудия Казимерская (Польша) – 3.59,24.
  3. Никки Хилц (США) – 3.59,26.
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