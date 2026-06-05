Навка заявила, что превзошла Овечкина

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, похвасталась, что превзошла известного российского хоккеиста Александра Овечкина.

Навка опубликовала видео, на котором запечатлено, как она выиграла у Овечкина в так называемой «битве» — кто сделает больше движений ногами.

«Овечкин побил рекорд Гретцки, а Навка превзошла Овечкина! Победить Чемпиона может только Чемпионка. А если серьезно, то Саша, как истинный хоккеист, будучи настоящим мужчиной, просто уступил пальму первенства девушке.

Кстати, игра очень увлекательна, азартна и развивает координацию, рекомендую, особенно для общих игр с детьми!» — написала Навка в подписи к видео (орфография сохранена).

Ранее Овечкин заявил, что не планирует участвовать в анонсированном матче между Россией и США в Москве.