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Дегтярёв: задача — полное восстановление спортсменов и возвращение на Олимпийские игры

Дегтярёв: задача — полное восстановление спортсменов и возвращение на Олимпийские игры
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Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, что для России важно возвращение в мировой спорт.

«Россия занимает своё место не только победами, но и исторически. За более чем вековую историю участия в Олимпийских играх — более двух тысяч медалей. Этот вклад невозможно перечеркнуть последними политическими решениями. Для нас задача — полное восстановление спортсменов и возвращение на Олимпийские игры. В историческом масштабе эти года останутся тёмными. А нам нужно смотреть в будущее.

Путин сказал: «Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр».

Стоимость проведения олимпийских игр растёт. Некоторые страны отказываются от проведения. Действующее руководство олимпийского комитета двигает новую программу — переосмыслить роль олимпийского движения. МОК ищет возможность включения новых форматов. Пример —ски-альпинизм. Зарождался как региональный спорт. Мы продвигаем включение самбо. Оно уже признано. Надеемся на включение в олимпийскую программу.

Важно найти баланс при принятии решений для всего олимпийского движения. Значительное внимание уделяется освещению Олимпиады. В будущем Олимпийские игры могут проводиться в небольшом количестве стран, которые обладают необходимой структурой», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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