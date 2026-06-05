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Дегтярёв: полноценное возвращение России в олимпийское движение принесёт пользу всему миру

Дегтярёв: полноценное возвращение России в олимпийское движение принесёт пользу всему миру
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о возможном полноценном возвращении страны к Олимпийским играм.

«Сохранение автономии от политического давления. Спорт становится часто элементом санкций против неугодных стран. Мы на себе это ощутили. Политические санкции наносят вред всему олимпийскому спорту. Полноценное возвращение России в олимпийское движение принесёт пользу всему миру. Считаем, что пора с этим заканчивать. Ведём работу с МОК.

Либо Олимпийские игры остаются маяком, либо они будут зависеть от политики. Россия выступает за то, чтобы спорт был маяком надежды», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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