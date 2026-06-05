Президент PHI: ожидаем возвращения российских спортсменов на соревнования

Президент Национального олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино выразил надежду на полноценное возвращение россиян к Играм.

«Одна из моих задач — спортивная дипломатия, продвижение спорта среди молодёжи. Мы продвигаем идеи солидарности для сохранения мира путём мира, взаимного уважения. Объединим усилия уважать спортсменов всех стран, чтобы все российские спортсмены могли принимать участие в Играх, а также Россия принимала у себя спортсменов.

Готовимся к следующей Олимпиаде. Мы ожидаем возвращения всех российских спортсменов на соревнования. Российские спортсмены показывали замечательные результаты. Надеюсь, что эти задачи решим в ближайшем будущем», — передаёт слова Толентино корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.