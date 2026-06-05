В Таджикистане рассказали, какая задача стоит перед олимпийским сообществом

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Таджикистана Дильшод Назаров рассказал, какая задача стоит перед олимпийским сообществом.

«Сегодня молодёжь уходит от традиционных видов спорта. Интересен короткий и динамичный просмотр событий. Перед олимпийским сообществом стоит задача, чтобы привлечь молодёжь к спорту. У нас в Таджикистане строятся новые площадки — за последние два года около 10 тысяч. С этих площадок появляются будущие олимпийские чемпионы.

Надеюсь, что у нас они тоже появятся. Движение нужно расширять, включать больше видов для молодых спортсменов. Молодёжь ушла в цифровизацию, и мы должны под это подстраиваться», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.