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Президент Всемирной конфедерации этноспорта: хотим, чтобы у МОК не было двойных стандартов

Президент Всемирной конфедерации этноспорта: хотим, чтобы у МОК не было двойных стандартов
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Президент Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтин Билал Эрдоган высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Думаю, что мы должны найти различные парадигмы в спорте, чтобы привлекать больше людей. Практически половина молодых людей не занимается спортом и не смотрит соревнования. Нам нужно помочь интегрироваться в это. Система МОК не демократична, не обеспечивает баланс. Она напоминает систему ООН.

Спорт должен нас объединять. Но мы видим двойные стандарты. Доминируют те, кто имеет власть. Россия отстранена от соревнований. Когда спрашиваем, почему не отстраняют Израиль, то ответа нет. Двойные стандарты. Эти спорные вопросы необходимо решать, чтобы решать конфликты культурные и социальные. Мы хотим, чтобы Олимпийские игры стали более демократичными и продвигали человеческие ценности. Хотим, чтобы олимпийский комитет не был политизированным и не было двойных стандартов. Благодаря спорту мы можем решить многие конфликты. Ценю интерес Путина к спорту. Надеюсь, что спорт будет укреплять мир. Он позволит молодым людям проявить свои способности и лучшие качества», — передаёт слова Эрдогана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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