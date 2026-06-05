В Беларуси прокомментировали рекомендации МОК снять ограничения со спортсменов

Заместитель министра спорта Республики Беларусь Александр Барауля высказался о рекомендациях МОК снять ограничения с местных спортсменов.

«Те события, которые происходили, это определённое испытание для олимпийского движения. Это хороший сигнал. Если следовать резолюции на исполкоме МОК, это рекомендации по допуску спортсменов. Многие из них приняты. Знаю, что на протяжении с июня и до сентября пройдут исполкомы, где, мы надеемся, будут приняты такие решения. К сожалению, в отношении определённых стран они не применяются. Это неприемлемо.

Надеемся, что и белорусские, и российские спортсмены будут допущены. Без участия лучших спортсменов мировой спорт теряет в зрелищности, привлекательности. Это правильное решение, надеемся, что оно будет полностью реализовано. Неразрешимых проблем не будет, если решать ситуацию в диалоге и общаться», — передаёт слова Бараули корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.