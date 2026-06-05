Международный союз велосипедистов допустил россиян до командных турниров

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов до участия в командных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Новые правила вступят в силу с 1 июля. Аналогичные изменения внесёт и Европейский союз велосипедистов (UEC).

Россияне смогут выступить в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодёжи (атлеты до 23 лет), который пройдёт с 7 по 12 июня в Котбусе (Германия).

Также UCI снял ограничения с белорусских спортсменов. Их будут допускать к турнирам с флагом и гимном.

Российские и белорусские велосипедисты выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) в нейтральном статусе с 2023 года.