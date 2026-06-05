Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Международный союз велосипедистов допустил россиян до командных турниров

Международный союз велосипедистов допустил россиян до командных турниров
Комментарии

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов до участия в командных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Новые правила вступят в силу с 1 июля. Аналогичные изменения внесёт и Европейский союз велосипедистов (UEC).

Россияне смогут выступить в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодёжи (атлеты до 23 лет), который пройдёт с 7 по 12 июня в Котбусе (Германия).

Также UCI снял ограничения с белорусских спортсменов. Их будут допускать к турнирам с флагом и гимном.

Российские и белорусские велосипедисты выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) в нейтральном статусе с 2023 года.

Материалы по теме
Официально
Международная федерация фехтования допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android