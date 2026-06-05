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«Ересь, выдумки и так далее». Дегтярёв заявил об отсутствии допинговой программы в России

«Ересь, выдумки и так далее». Дегтярёв заявил об отсутствии допинговой программы в России
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Министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что в России никогда не существовало специальной допинговой программы.

«С допингом вообще история интересная. Если помните, все атаки начались после Сочи, в 2015 году. Однозначно могу заверить всех, что никакой государственной программы не было. Это ересь, выдумки и так далее. Но случаи употребления были, как и во всех странах, однако за них несёт ответственность атлет. И все, кто был уличён, были наказаны, медали отобраны и результаты аннулированы. Где-то справедливо, где-то, может, политически как-то мотивировано», — цитирует Дегтярёва «РИА Новости Спорт.

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