На ПМЭФ дан старт пригласительной кампании форума «Россия — спортивная держава»

5 июня на стенде Министерства спорта Российской Федерации прошла презентация XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» (РСД), который состоится в Красноярске с 21 по 23 октября 2026 года.

В презентации мероприятия приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко; Министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Рад всех приветствовать на впечатляющем стенде Министерства спорта, который ещё больше подчёркивает значимость происходящих событий – возвращения российского спорта на мировую арену и создания новых больших спортивных событий. Ежегодно проходит мероприятие «Россия – спортивная держава», которое традиционно объединяет представителей спорта, международных организаций со всего мира и прежде всего с нашей страны. В этом году это важное событие состоится в гостеприимном Красноярске. В городе, который получил это право в результате сложного отбора. Это город, где проходили значимые спортивные события, включая Зимнюю универсиаду. Инфраструктура есть, желание есть, поэтому сегодня мы торжественно будем объявлять о начале пригласительной кампании. В добрый путь, друзья!» – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2025 году Форум проводился в Самаре. В мероприятии приняли участие более пяти тысяч человек различного уровня: главы министерств, представители всероссийских спортивных федераций и организаций, руководители ведущих компаний, эксперты, аналитики и представители СМИ из 58 стран и территорий. Оператором выступил Фонд Росконгресс.

«Подготовка к Форуму ведётся ежедневно, в течение всего года. Уверен, что компетенции организаций, входящих в Организационный комитет, и Фонда Росконгресс будут нацелены на успех «России — спортивной державы» как Форума, так и нашего движения в целом», — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул значимость проведения мероприятия в регионе, а также отметил готовность и опыт Красноярска в организации масштабных спортивных событий, в том числе международного уровня.

«Красноярск — город трудовой доблести, Красноярск — город с богатыми спортивными традициями, с серьёзной спортивной историей. Мы не раз принимали крупные спортивные состязания, международные старты и сейчас готовимся к тому, чтобы в октябре принять замечательное, красивое, яркое событие в самом центре России. Всех приглашаю в Красноярск!» — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В рамках презентации был дан торжественный старт пригласительной кампании и зарегистрированы первые участники. Первыми участниками стали Дмитрий Чернышенко, Михаил Дегтярёв и Михаил Котюков. Первым же представителем СМИ выступила журналист холдинга 1MI Юлия Мамонтова.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проводится в соответствии с Указом президента Российской Федерации при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс.

Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».