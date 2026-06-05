«Сегодня бежала в удовольствие». Ткалич — о забеге на 400 м на мемориале Знаменских

Трёхкратная чемпионка России в беге на 400 м Полина Ткалич поделилась впечатлениями после дистанции 400 м в рамках мемориала братьев Знаменских. Ткалич заняла пятое место.

«Это было так давно, что как будто бы в прошлой жизни – последний раз я бежала в 2021 году, в сентябре, с хорошей такой конкуренцией в Италии. Но, конечно, с олимпийской чемпионкой я бежала в первый раз.

Эмоции – я кайфанула. Сегодня бежала в удовольствие. Я, наверное, с такой лёгкостью в голове бежала как раз пять лет назад – когда нет какой-то такой ответственности, пока всё-таки нет цели обогнать Паулино – олимпийскую чемпионку. Ты просто бежишь в удовольствие, но при этом делаешь всё, что можешь. Ощущения классные, и хочется, чтобы такого опыта было больше.

Я, наверное, была так воодушевлена тем, что передо мной немножко впереди бежала Паулино, что ничего не заметила, но вроде бы сильного ветра не было», — сказала Ткалич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Бульчук.