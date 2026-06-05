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«Это и есть отказ от флага». Дегтярёв — об отношении к смене спортсменами гражданства

«Это и есть отказ от флага». Дегтярёв — об отношении к смене спортсменами гражданства
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, как относится к смене спортсменами гражданства.

«Очевидно, я плохо к этому отношусь. Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили, и он бы сказал: «Пусть едут». Это и есть отказ от флага — смена гражданства. Нейтральный статус — это ты едешь, возвращаешься домой, у тебя паспорт российский, медаль дома или в музее российском. Большая разница.

Конечно, я отношусь к этому негативно. Понятно, что многие спортсмены за годы отстранения потеряли мотивацию и для них это шанс продолжать карьеру. Именно поэтому я эту машину и запустил обратно в мировой спорт, чтобы нам вернуться. Потому что иначе у нас вообще все могли уехать теоретически. Изоляции не должно быть, спорт должен объединять народы и людей», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

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