«Это и есть отказ от флага». Дегтярёв — об отношении к смене спортсменами гражданства

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, как относится к смене спортсменами гражданства.

«Очевидно, я плохо к этому отношусь. Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили, и он бы сказал: «Пусть едут». Это и есть отказ от флага — смена гражданства. Нейтральный статус — это ты едешь, возвращаешься домой, у тебя паспорт российский, медаль дома или в музее российском. Большая разница.

Конечно, я отношусь к этому негативно. Понятно, что многие спортсмены за годы отстранения потеряли мотивацию и для них это шанс продолжать карьеру. Именно поэтому я эту машину и запустил обратно в мировой спорт, чтобы нам вернуться. Потому что иначе у нас вообще все могли уехать теоретически. Изоляции не должно быть, спорт должен объединять народы и людей», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».