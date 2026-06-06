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Кирилл Готовцев объявил о завершении карьеры, не сыграв прощальный матч за «Глостер»

Кирилл Готовцев объявил о завершении карьеры, не сыграв прощальный матч за «Глостер»
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Российский регбист Кирилл Готовцев объявил о завершении профессиональной карьеры, не сыграв последний матч нынешнего сезона за «Глостер». Готовцеву 38 лет, за английскую команду он выступал с 2021-го и выигрывал Кубок Премьершипа по регби.

«К сожалению, на поле я больше не выйду. Для меня важно сыграть заключительный матч за «Глостер» в этом сезоне, но для главного тренера — выиграть встречу с бонусом и сильнейшим составом. Я не играл с января, и доверять мне важную для него игру — это риск. Ничего личного, как говорится. Так что для меня спорт окончен. Что дальше? Я над этим усердно работаю. Но не хочу говорить о планах, пока не воплощу их в жизнь. Я всё ещё нахожусь в поиске того, что мне будет интересно и полезно для семейного бюджета», — приводит слова Готовцева телеграм-канал «Регби за пинтой».

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