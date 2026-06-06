«Это лучший «Мемориал Знаменских»». Легкоатлет Никитин высказался о турнире в Лужниках

Российский легкоатлет Владимир Никитин поделился эмоциями после взятия серебра на дистанции 10 тыс. м на турнире «Мемориал братьев Знаменских» – 2026.

«Как видите, не так уж плохо восстановился после рекорда на марафоне. Опыт и взаимопонимание с тренером – это самая важная и самая необходимая часть подготовки. Самое главное оружие – когда ты с тренером друг друга понимаешь и тренер к тебе прислушивается. Я не первый, в Европе есть такая практика, что после марафона ребята выходят и даже «полуторку» бегают по личному. Атмосфера отличная. Спасибо организации, что смогли так провести круто. На моей памяти по организации это, наверное, лучший «Мемориал Знаменских».

В планах на чемпионат России – дистанции 5000 и 10 000 м», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.