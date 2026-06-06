Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это лучший «Мемориал Знаменских»». Легкоатлет Никитин высказался о турнире в Лужниках

«Это лучший «Мемориал Знаменских»». Легкоатлет Никитин высказался о турнире в Лужниках
Комментарии

Российский легкоатлет Владимир Никитин поделился эмоциями после взятия серебра на дистанции 10 тыс. м на турнире «Мемориал братьев Знаменских» – 2026.

«Как видите, не так уж плохо восстановился после рекорда на марафоне. Опыт и взаимопонимание с тренером – это самая важная и самая необходимая часть подготовки. Самое главное оружие – когда ты с тренером друг друга понимаешь и тренер к тебе прислушивается. Я не первый, в Европе есть такая практика, что после марафона ребята выходят и даже «полуторку» бегают по личному. Атмосфера отличная. Спасибо организации, что смогли так провести круто. На моей памяти по организации это, наверное, лучший «Мемориал Знаменских».

В планах на чемпионат России – дистанции 5000 и 10 000 м», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.

Материалы по теме
В Москву пришла крутая лёгкая атлетика! Главные итоги мемориала Знаменских
В Москву пришла крутая лёгкая атлетика! Главные итоги мемориала Знаменских
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android