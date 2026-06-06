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Призёр Олимпиады-2024: сперва было страшно ехать в Москву из-за политической обстановки

Призёр Олимпиады-2024: сперва было страшно ехать в Москву из-за политической обстановки
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Бронзовый призёр Олимпиады-2024 на дистанции 400 м, чемпион Африки замбийский легкоатлет Музала Самуконга поделился эмоциями от участия в турнире «Мемориал братьев Знаменских» в Москве. Он завоевал бронзу на дистанции 400 м.

«Я впервые в России. Москва – очень хороший город. Очень хорошие, дружелюбные люди. Я обязательно приеду сюда снова в следующем году, и ещё через год – это очень хорошие соревнования.

Конечно, сперва у меня были сомнения, было страшно ехать из-за политической обстановки, но сейчас я здесь, и все здесь очень приятные, и я очень рада возможности быть здесь.

Мы уже прогулялись по Москве с моим другом Аммаром (Аммар Исмаил Яхия Ибрахим из Катара. — Прим. «Чемпионата»), это очень красивый город, люди приветливые, никакого расизма и стереотипов не встречал.

Соревнования прошли хорошо, я не получил травм, только на финишной прямой был ветер в лицо, но я всё равно очень рад, стал первым в своём забеге. Соревнования очень хорошие – почти как Бриллиантовая лига, и очень много хороших людей, так что мне не на что жаловаться», — передаёт слова Самуконга корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.

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