Тангара: поела пельменей, сосисок в тесте — и поехала на «Мемориал братьев Знаменских»

Серебряный призёр «Мемориала братьев Знаменских» на дистанции 400 м с барьерами российская легкоатлетка Эмилия Тангара рассказала, как прошёл турнир в Лужниках.

«Ой, тяжело. Первая половина далась неплохо, вторая прямо очень тяжело. Вроде уже успела акклиматизироваться, пока ещё не до конца поняла: все эти несколько дней привыкаю к смене часовых поясов, к климату, поэтому пока тяжеловато, но с каждым днём всё легче. Здесь чуть похолоднее и более влажно, чем в Техасе. Ветер не мешал, я его не особо чувствовала – в Техасе намного сильнее ветра. Пока успела только побывать дома, к родственникам съездила, встретилась с друзьями. Поела пельменей, сосисок в тесте – и поехала на «Мемориал братьев Знаменских», — передаёт слова Эмилии корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.

1 июня Эмилия вернулась в Россию из США, где учится на магистратуре и тренируется в университете West Texas A&M University (WTAMU). В конце мая она выиграла два золота чемпионата студенческой лиги США NCAA (II дивизион) – на своей главной дистанции 400 м с/б и в эстафете 4х400.