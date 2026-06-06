Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александрова и Скляров выиграли золото ЧЕ по синхронному плаванию среди юниоров

Александрова и Скляров выиграли золото ЧЕ по синхронному плаванию среди юниоров
Комментарии

Российские синхронисты Доминика Александрова и Никита Скляров выиграли золото на чемпионате Европы среди юниоров в Люксембурге в произвольной программе смешанных дуэтов.

Александрова и Скляров набрали 204,1000 балла. Вторыми стали представители Польши Амелия Миановская и Кацпер Каспржик с 163,8158 балла, бронзу удалось завоевать испанцам Лоле Трончони и Микелю Себастьяну, получившим 163,5683 балла.

Напомним, чемпионат Европы среди юниоров начался 4 июня и завершится 7-го числа этого же месяца.

Этот чемпионат Европы стал первым международным соревнованием под эгидой World Aquatics для российских синхронистов, на котором они выступают с гимном и флагом без ограничений.

Материалы по теме
Призёр Олимпиады-2024: сперва было страшно ехать в Москву из-за политической обстановки
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android