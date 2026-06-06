Александрова и Скляров выиграли золото ЧЕ по синхронному плаванию среди юниоров

Российские синхронисты Доминика Александрова и Никита Скляров выиграли золото на чемпионате Европы среди юниоров в Люксембурге в произвольной программе смешанных дуэтов.

Александрова и Скляров набрали 204,1000 балла. Вторыми стали представители Польши Амелия Миановская и Кацпер Каспржик с 163,8158 балла, бронзу удалось завоевать испанцам Лоле Трончони и Микелю Себастьяну, получившим 163,5683 балла.

Напомним, чемпионат Европы среди юниоров начался 4 июня и завершится 7-го числа этого же месяца.

Этот чемпионат Европы стал первым международным соревнованием под эгидой World Aquatics для российских синхронистов, на котором они выступают с гимном и флагом без ограничений.

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