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Анна Данилова заняла первое место на чемпионате Европы среди юниоров

Анна Данилова заняла первое место на чемпионате Европы среди юниоров
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Российская синхронистка Анна Данилова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров в сольной произвольной программе.

Судейская бригада поставила Даниловой 230,2288 балла. Второй стала испанка Абриль Гарсия Кабальеро с 210,4188 балла. Третье место заняла представительница Греции Рафайлия Касвики, получив 209,2526 балла.

Чемпионат Европы среди юниоров по синхронному плаванию проводится с 4 по 7 июня в Люксембурге.

Отметим, что этот чемпионат Европы — первое международное соревнование с 2022 года под эгидой World Aquatics, на котором российские синхронисты выступают с гимном и флагом без ограничений.

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