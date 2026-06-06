Рылов высказался о церемонии в свою честь по случаю завершения карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов поделился впечатлениями от церемонии в честь завершения карьеры. 29-летний спортсмен провёл прощальный заплыв в Казани.

«Очень красивая церемония, вспоминается история Сергея Фесикова, который был с супругой, у них была история любви. У меня была вся моя семья, единственное, жена не смогла. Не получилось, сегодня отменили рейс.

Считал шаги при заплыве, сделал меньше 16 точно. Думал, что я медленнее проплыву, на длинный шажочек. На длинный гребок у меня лучше выходит, чем на быстрый, на «полтиннике» у меня всегда были проблемы. Получал удовольствие от своего проплывания.

А затягивать, думаю, не было смысла. Надо переходить дальше, расти дальше. Как сказал мой тренер, всё начинается, просто теперь будет всё по-другому», – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.