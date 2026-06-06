Двукратный олимпийский чемпион Рылов объяснил решение о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов рассказал, как принял решение завершить карьеру. 29-летний спортсмен провёл прощальный заплыв в Казани.

«Это решение подходило, наверное, потихоньку ко мне. 2025 год был очень тяжёлый: подготовка шла полным ходом, но перед последним стартом я заболел. Такое, как правило, никогда не происходило. Я обычно выкарабкивался, и всё было хорошо, а здесь не срослось.

В определённый момент я начинаю ловить себя на мысли, что уже больше хочу домой. Всё-таки жена, ребёнок. Я понимаю, что у меня происходит переключение, наверное, где-то взросление. Это не другая жизнь, это та же жизнь, просто чуть-чуть сменилось направление», – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.