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Двукратный олимпийский чемпион Рылов объяснил решение о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион Рылов объяснил решение о завершении карьеры
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Двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов рассказал, как принял решение завершить карьеру. 29-летний спортсмен провёл прощальный заплыв в Казани.

«Это решение подходило, наверное, потихоньку ко мне. 2025 год был очень тяжёлый: подготовка шла полным ходом, но перед последним стартом я заболел. Такое, как правило, никогда не происходило. Я обычно выкарабкивался, и всё было хорошо, а здесь не срослось.

В определённый момент я начинаю ловить себя на мысли, что уже больше хочу домой. Всё-таки жена, ребёнок. Я понимаю, что у меня происходит переключение, наверное, где-то взросление. Это не другая жизнь, это та же жизнь, просто чуть-чуть сменилось направление», – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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