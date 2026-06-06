На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о развитии детского тенниса в Ярославской области

Заслуженный мастер спорта РФ, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, двукратная обладательница Кубка мира в составе сборной России Надежда Петрова и губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписали соглашение о развитии детско-юношеского тенниса и возможности открытия филиала на стенде Минспорта России в рамках сессии «Воспитание чемпионов и развитие спортивных школ в России» ПМЭФ-2026.

Надежда Петрова отметила, что сегодня как в теннисе, так и во многих других видах спорта сложилась опасная тенденция: детей перегружают тренировками и турнирами уже в 8-9 лет ради быстрого результата. По словам спортсменки, вместо постепенного раскрытия потенциала происходит форсированная подготовка — в итоге к 12-14 годам, когда спортсмен должен только входить в пик своих возможностей, он становится физически травмированным и эмоционально опустошённым.

«В моей авторской методологии, по которой я работаю в своих школах, мы сначала готовим ребёнка к соревнованиям и убеждаемся, что он морально и физически созрел, и только потом выпускаем на корт», — сказала Петрова.

В качестве примера она привела свой действующий филиал в Елабуге, где тренируется более 100 детей, и уже несколько учеников занимают первые места на соревнованиях.

Подписание соглашения стало практическим итогом обсуждения вопросов развития спортивных школ и подготовки будущих чемпионов в рамках сессии ПМЭФ-2026 «Воспитание чемпионов и развитие спортивных школ в РФ».

Михаил Евраев отметил, что развитие спортивной инфраструктуры — приоритет для региона. В Ярославской области теннисом занимаются около тысячи человек, а девять спортсменов входят в юношескую сборную России и побеждают на мировом уровне. Это сотрудничество позволит создать условия для развития детско-юношеского тенниса и популяризации этого вида спорта в Ярославской области, вовлечь жителей региона в здоровый образ жизни.

«Ярославская область уже сегодня обладает хорошими традициями в теннисе, здесь есть талантливые спортсмены, сильные специалисты и большой интерес к этому виду спорта. Я рада началу нашего сотрудничества. Мы видим в регионе большой потенциал и готовы вкладывать в его развитие знания и опыт. Мы не просто открываем школу, мы приносим в Ярославскую область готовую, бережную и профессиональную систему подготовки юных спортсменов. Хочу поблагодарить губернатора Ярославской области Михаила Яковлевича за поддержку. Уверена, что наше партнёрство станет долгосрочным и принесёт реальные результаты. Очень хочется, чтобы через несколько лет мы увидели воспитанников региона среди лидеров российского и мирового тенниса», — подчеркнула Петрова.