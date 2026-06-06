Рылов — о Колесникове: мы с Климентом просто уничтожили всю спину на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию российский пловец Евгений Рылов рассказал, как соперничество с Климентом Колесниковым помогало ему побеждать на самых крупных международных стартах.

«Конкуренция не повлияла никак на моё решение. Конкуренция всегда порождает результат. Можно вспомнить, что, когда у нас появилась конкуренция с Климентом Колесниковым, именно эта конкуренция и довела нас до того, что на мировой арене, на Олимпийских играх, мы были теми двумя людьми, которые просто уничтожили всю спину на сотне. Когда американцы не проигрывали, если я не ошибаюсь, больше 30 лет на спине – и всё.

Конкуренция делает нашу школу сильной. Аркадий Вятчанин был, потом я начал набирать хорошую форму. И очень сильно подключился Климент, благодаря чему у нас двоих начал расти результат сильно на сотне, а у него и на «полтиннике».

Он от «полтинника» шёл к сотне, я к сотне от двухсотметровки, а сейчас включились и другие молодые ребята. Я не знаю почему, поколение такое растёт. Не только спинисты, но и кролисты есть, Иван Гирёв хорошо держит форму, Егор Корнев, думаю, что к Олимпиаде они наберут хорошую форму», – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.