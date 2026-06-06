Рылов назвал спортсменов из России, которые могут стать олимпийскими чемпионами

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию российский пловец Евгений Рылов назвал пловцов из России, которые могут выиграть золото на Олимпийских играх.

«Кто будет следующим олимпийским чемпионом? Давайте посмотрим на следующий год, и тогда я, наверное, буду отвечать на этот вопрос. Наверное, все шансы есть, учитывая, что появился «полтинник» у Колесникова.

Но очень сильно надеюсь, делаю ставку на Ивана Гирёва и Егора Корнева. Но ещё на спине есть Мирон Лифинцев, в брассе Кирилл Пригода. Брасс периодически у нас то сильнее, то слабее, поэтому тяжело говорить, к тому же я не брассист, как и в баттерфляе не так хорошо анализировать могу, структурированный ответ дать невозможно», – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.