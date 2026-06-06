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Рылов назвал спортсменов из России, которые могут стать олимпийскими чемпионами

Рылов назвал спортсменов из России, которые могут стать олимпийскими чемпионами
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию российский пловец Евгений Рылов назвал пловцов из России, которые могут выиграть золото на Олимпийских играх.

«Кто будет следующим олимпийским чемпионом? Давайте посмотрим на следующий год, и тогда я, наверное, буду отвечать на этот вопрос. Наверное, все шансы есть, учитывая, что появился «полтинник» у Колесникова.

Но очень сильно надеюсь, делаю ставку на Ивана Гирёва и Егора Корнева. Но ещё на спине есть Мирон Лифинцев, в брассе Кирилл Пригода. Брасс периодически у нас то сильнее, то слабее, поэтому тяжело говорить, к тому же я не брассист, как и в баттерфляе не так хорошо анализировать могу, структурированный ответ дать невозможно», – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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