Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Рылов объяснил, почему после завершения карьеры не планирует работать тренером

Рылов объяснил, почему после завершения карьеры не планирует работать тренером
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию российский пловец Евгений Рылов рассказал, почему после завершения карьеры не планирует становиться тренером.

«Мне нравится, что я смог хорошо попрощаться, красиво, на глазах у всех людей. Тренер? Нет. Я могу делиться опытом в плане понимания техники, наставлениями на короткий промежуток времени.

Потому что я не готов, как я говорил уже много раз, я не готов ещё 20 лет быть у бортика и вести двух-трёх конкретных человек до Олимпийских игр. Плюс это ещё и психологические нагрузки, тренер переживает намного больше, он испытывает даже большие психологические нагрузки, нежели спортсмен», – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android