Рылов объяснил, почему после завершения карьеры не планирует работать тренером

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию российский пловец Евгений Рылов рассказал, почему после завершения карьеры не планирует становиться тренером.

«Мне нравится, что я смог хорошо попрощаться, красиво, на глазах у всех людей. Тренер? Нет. Я могу делиться опытом в плане понимания техники, наставлениями на короткий промежуток времени.

Потому что я не готов, как я говорил уже много раз, я не готов ещё 20 лет быть у бортика и вести двух-трёх конкретных человек до Олимпийских игр. Плюс это ещё и психологические нагрузки, тренер переживает намного больше, он испытывает даже большие психологические нагрузки, нежели спортсмен», – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.