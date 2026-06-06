Рылов — молодым спортсменам: всё будет — плывите!

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года в Токио Евгений Рылов выступил с наставлением для молодых спортсменов.

«Детям в первую очередь я бы посоветовал наслаждаться в принципе плаванием и процессом, чтобы они это любили в первую очередь. Потому что понятно: настанет момент, когда будет тяжело. Но эта искренняя любовь к своему делу и к этому виду спорта не всегда будет позволять сохранять силы, сохранять в себе внутреннюю мотивацию вместе с дисциплиной.

Ну и, конечно же, любить своё тело — потому что ваше тело будет вам подсказывать: где у вас идёт просадка, где вам сложнее, где легче. Разговаривайте с собой — это поможет вам на стартах и в тренировочном процессе. И не забывайте восстанавливаться, это тоже очень важно. Всё будет – плывите!» – передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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