Отстранённый от тренировок Шлейхер может поехать на чемпионат Европы в Париже

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСРР) Радмир Габдуллин сообщил, что серебряный призёр чемпионата мира 2025 года Никита Шлейхер может поехать на чемпионат Европы в Париж (Франция).

«Никита – важный член нашей сборной и всей Федерации водных видов спорта России. На чемпионат Европы, даст бог, – поедет. Он наша общая медальная надежда. Никита может составить хорошую конкуренцию многим лидерам на чемпионате Европы. Поэтому мы сделаем всё для того, чтобы этот план удался.

Никита, ещё раз повторяюсь, лидер сборной России, что бы ни происходило. И Никита, и Руслан Терновой хорошо уже тренируются, готовятся к чемпионату Европы. У них всё хорошо, в бодром духе. Самое главное – они внутри команды.

Что касается разделения пары, будет Шлейхер с Евгением Кузнецовым или нет, это уже тактика тренеров, прерогатива нашего тренерского штаба – соединять, объединять, разделять, миксовать. Для этого есть тренерский штаб, я в это не лезу», – передаёт слова Габдуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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