В Федерации водных видов спорта России отреагировали на скандал с Никитой Шлейхером

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин высказался о временном отстранении российского прыгуна в воду Никиты Шлейхера.

«У спортсменов, особенно у профессионалов, которые ставят всё на кон, бывают порой временные трудности. Они связаны с какими-то моральными и физическими перегрузками, и часто спортсмен немножко выходит из себя.

Для этого нужен тренерский штаб, наставники, для этого нужна и федерация, чтобы в такие сложные моменты, когда спортсмен ходит по тонкому льду и находится на грани, удерживать его, поддерживать, давать ему шанс и, естественно, заниматься наставлениями.

Это воспитательный процесс – большой, многоэтапный, наступательный. Поэтому мы не только готовим спортсменов для того, чтобы они выходили и побеждали, но мы их и воспитываем, потому что они будущие тренеры и наставники. Для нас важно было, чтобы Никита это понял. Понял всю ответственность не только за свои успехи, но и за будущие успехи спортсменов, которые, смотря на него, сейчас изо дня в день шлифуют свою технику», – передаёт слова Габдуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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