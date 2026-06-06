В федерации водных видов спорта рассказали о правилах отбора на чемпионат Европы

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин рассказал, как в России проходит отбор на чемпионат Европы.

«Чемпионат России – это отборочный этап к чемпионату Европы. Один из важнейших турниров в нашем календарном плане. Спортсмены, выполнившие норматив, войдут в состав сборной, которая поедет на чемпионат Европы.

Пока всё идёт по плану. На визы уже все документы были собраны. Делаем вызовы со стороны французских коллег, работаем с европейской федерацией. В остальном пока всё хорошо. Главное, что мы подготовили хорошие условия, подготовили базу для того, чтобы наши спортсмены уже на озере Круглом начали оттачивать своё мастерство, это наш дом. Там мы будем готовиться», – передаёт слова Габдуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.

Материалы по теме Александрова и Скляров выиграли золото ЧЕ по синхронному плаванию среди юниоров