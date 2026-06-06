Сальников — о Рылове: благодаря его усилиям многие выбрали для себя плавание

Вице-президент Федерации водных видов спорта Владимир Сальников рассказал о влиянии двукратного олимпийского чемпиона в Токио Евгения Рылова на российское плавание.

«Мы увидели трогательную церемонию с Евгением Рыловым, успех Жени на Олимпиаде, два золота после длительного перерыва, мы увидели возрождение отечественного плавания в его лице. Ему удалось прорвать эту плотину и оказаться на пьедестале. Это колоссальный труд, вера в себя и тех, кто тебя окружает. Сейчас уже можно говорить о том, что этот результат запомнится. Скромный парень, грустно видеть его последний заплыв.

Он проплыл на технику, порадовал болельщиков и спортсменов, друзья по команде его поддержали. Меня радует, что он видит свою дальнейшую деятельность с нашей федерацией, нашим видом спорта, ездит по регионам, проводит различные мастер-классы, для детей он настоящий герой.

Он чувствует определённую ответственность, благодаря его усилиям, его победам многие выбрали для себя плавание и посвятят ему дальнейшую жизнь. Хочется, чтобы он нашёл себя в новом амплуа, пережил этот транзитный период», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме В Федерации водных видов спорта России отреагировали на скандал с Никитой Шлейхером