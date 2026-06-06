Сальников ответил на вопрос о правилах отбора на чемпионат Европы для пловцов

Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников высказался об отборе российских спортсменов на чемпионат Европы по водным видам спорта.

«Надеюсь, что наши спортсмены достойно выступят на чемпионате Европы в Париже, все настроены показать хороший результат уже сейчас. По отбору пока не могу сказать, это вопрос к тренерскому штабу, по допуску тех, кто не показал отборочный норматив.

Давайте дождёмся итогов, в первую очередь рассчитываем на тех, кто показал все нормативы», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.

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