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Сальников ответил на вопрос о правилах отбора на чемпионат Европы для пловцов

Сальников ответил на вопрос о правилах отбора на чемпионат Европы для пловцов
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Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников высказался об отборе российских спортсменов на чемпионат Европы по водным видам спорта.

«Надеюсь, что наши спортсмены достойно выступят на чемпионате Европы в Париже, все настроены показать хороший результат уже сейчас. По отбору пока не могу сказать, это вопрос к тренерскому штабу, по допуску тех, кто не показал отборочный норматив.

Давайте дождёмся итогов, в первую очередь рассчитываем на тех, кто показал все нормативы», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже (Франция) с 31 июля по 16 августа.

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