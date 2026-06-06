Министр спорта Татарстана Леонов заявил, что Казань может принять ЧЕ по плаванию — 2028

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань может принять чемпионат Европы по плаванию в 2028 году.

«Два года назад мы полностью модернизировали Дворец водных видов спорта. Это не только внешний облик, но мы поменяли все экраны, всю водоподготовку. И сегодня спортсмены чувствуют себя очень комфортно в этом бассейне, как они заявляют. Здесь быстрая, лёгкая вода.

К чемпионату Европы мы готовы, потому что требования к чемпионату Европы другие (требования к проведению чемпионата Европы и чемпионата мира разные. — Прим. «Чемпионата»). Здесь мы пока смотрим, самое ближайшее – 2028 год. Понятно, что ситуация складывается такая, что сложно сегодня утверждать о чём-то с уверенностью.

Мы находимся в дискуссии с европейской федерацией. Пока у нас есть письма, что на 2028 год по чемпионату Европы планируется Казань. Мы будем, наверное, уже ближе к Парижу или после Парижа будем принимать какие-то официальные решения», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.