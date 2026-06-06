Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта Татарстана Леонов заявил, что Казань может принять ЧЕ по плаванию — 2028

Министр спорта Татарстана Леонов заявил, что Казань может принять ЧЕ по плаванию — 2028
Комментарии

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань может принять чемпионат Европы по плаванию в 2028 году.

«Два года назад мы полностью модернизировали Дворец водных видов спорта. Это не только внешний облик, но мы поменяли все экраны, всю водоподготовку. И сегодня спортсмены чувствуют себя очень комфортно в этом бассейне, как они заявляют. Здесь быстрая, лёгкая вода.

К чемпионату Европы мы готовы, потому что требования к чемпионату Европы другие (требования к проведению чемпионата Европы и чемпионата мира разные. — Прим. «Чемпионата»). Здесь мы пока смотрим, самое ближайшее – 2028 год. Понятно, что ситуация складывается такая, что сложно сегодня утверждать о чём-то с уверенностью.

Мы находимся в дискуссии с европейской федерацией. Пока у нас есть письма, что на 2028 год по чемпионату Европы планируется Казань. Мы будем, наверное, уже ближе к Парижу или после Парижа будем принимать какие-то официальные решения», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Это и есть отказ от флага». Дегтярёв — об отношении к смене спортсменами гражданства
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android