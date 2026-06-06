Министр спорта Татарстана высказался о шансах провести ЧМ по плаванию в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о шансах проведения чемпионата мира по плаванию в Казани.

«По возможности принять чемпионат мира идёт дискуссия, в первую очередь важна позиция нашей объединённой федерации. Мы всегда открыты к любым стартам. Я всегда это говорил: у нас есть опыт, есть инфраструктура. Мы, наверное, на сегодня одни из лучших в стране и в мире. У нас не только один дворец водных видов, а большое количество 50-метровых бассейнов.

Проведение большого чемпионата – это очень непростая задача. Где бы ни проводили, если это решение будет принято, то надо строить, либо адаптировать какую-то арену, потому что Дворцом водных видов спорта мы не справимся – ни мы, ни Екатеринбург, ни Москва, у нас пока нет в стране дворца. То есть надо как-то адаптировать арену, думать, как приспособить к хайдайвингу. Много нюансов.

Ранее мы думали над тем, чтобы рядом с Дворцом водных видов спорта построить ещё одну арену, комплексную, в том числе для хайдайвинга. Но сегодня, к сожалению, пока рано что-либо говорить. Даже не буду комментировать серьёзные инфраструктурные проекты: во-первых, нет повода; во-вторых, это очень дорого. Пока мы, так скажем, заморозились с этими планами.

Это вопрос политического характера. Мы как локальная организация, конечно, всеми руками за проведение стартов самого высокого уровня. Все знают, как мы всё умеем организовывать. Если нам позволят, если нам доверят, сделаем всё на самом высоком уровне», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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