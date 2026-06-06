Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта Татарстана высказался о шансах провести ЧМ по плаванию в Казани

Министр спорта Татарстана высказался о шансах провести ЧМ по плаванию в Казани
Комментарии

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о шансах проведения чемпионата мира по плаванию в Казани.

«По возможности принять чемпионат мира идёт дискуссия, в первую очередь важна позиция нашей объединённой федерации. Мы всегда открыты к любым стартам. Я всегда это говорил: у нас есть опыт, есть инфраструктура. Мы, наверное, на сегодня одни из лучших в стране и в мире. У нас не только один дворец водных видов, а большое количество 50-метровых бассейнов.

Проведение большого чемпионата – это очень непростая задача. Где бы ни проводили, если это решение будет принято, то надо строить, либо адаптировать какую-то арену, потому что Дворцом водных видов спорта мы не справимся – ни мы, ни Екатеринбург, ни Москва, у нас пока нет в стране дворца. То есть надо как-то адаптировать арену, думать, как приспособить к хайдайвингу. Много нюансов.

Ранее мы думали над тем, чтобы рядом с Дворцом водных видов спорта построить ещё одну арену, комплексную, в том числе для хайдайвинга. Но сегодня, к сожалению, пока рано что-либо говорить. Даже не буду комментировать серьёзные инфраструктурные проекты: во-первых, нет повода; во-вторых, это очень дорого. Пока мы, так скажем, заморозились с этими планами.

Это вопрос политического характера. Мы как локальная организация, конечно, всеми руками за проведение стартов самого высокого уровня. Все знают, как мы всё умеем организовывать. Если нам позволят, если нам доверят, сделаем всё на самом высоком уровне», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Министр спорта Татарстана Леонов заявил, что Казань может принять ЧЕ по плаванию — 2028
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android