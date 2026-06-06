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Представители World Aquatics посетили чемпионат России по плаванию в Казани

Представители World Aquatics посетили чемпионат России по плаванию в Казани
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что представители международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) посетили чемпионат России – 2026 в Казани.

«Здесь есть представители World Aquatics, и на прыжках в воду был представитель. Он оценил высочайшую степень организации. Он был последний раз здесь на чемпионате мира по водным видам спорта и сказал, что бассейн практически не изменился, даже стал лучше.

Федерация водных видов спорта – это одна из первых федераций, которая задала тренд по возвращению наших спортсменов на международные старты под флагом и гимном, приятно, что и игровые виды спорта вернулись. Девчонки триумфально вернулись, пока это единственный игровой вид, где мы были допущены. Будем за них тоже болеть, немножко другой формат.

Плавание – это не только про высокие достижения и награды, это и про здоровье, и про безопасность. Плавание – шикарный вид, я сам плаваю. Он остаётся одним из лучших, эластичных видов. Он практически безопасен, если правильно подходить к делу», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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