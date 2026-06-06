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Леонов — о Рылове: приятно, что последний старт был в бассейне, где он добивался рекордов

Леонов — о Рылове: приятно, что последний старт был в бассейне, где он добивался рекордов
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о заключительном старте в карьере двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, который состоялся на чемпионате России – 2026 в Казани.

«Нам всегда приятно принимать чемпионат России. Важно, что это отборочный турнир на крупные международные соревнования, на чемпионат Европы, который в этом году пройдёт в Париже. Он комплексный, но плавания – самый медалеёмкий чемпионат. 42 комплекта медалей разыгрывается в Казани. Надеемся, что будет хороший результат. Посмотрим, где мы сегодня находимся, результаты покажут.

Приятно, что последний старт Рылова был именно в Казани, в том бассейне, где он тоже добивался серьёзных результатов, рекордов. Надеемся на рекорды, как минимум на рекорды страны. Все фавориты, все лучшие ребята здесь. Порядка 650 спортсменов, 44 из Татарстана. Но на самый пик ребята должны выйти как раз к концу июля, началу августа, когда турнир в Париже будет начинаться.

Будем в первую очередь следить за ребятами, болеть. Большой интерес со стороны зрителей. Причём в Казани сегодня находятся не только представители Татарстана, многие наши коллеги, соседи, любители плавания приехали в Татарстан, в Казань именно потому, что здесь чемпионат России», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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