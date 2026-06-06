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Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на 50 м на спине

Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на 50 м на спине
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Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м на спине на чемпионате России – 2026 в Казани. В полуфинале Колесников завершил дистанцию с результатом 24,09 секунды на финише.

Второе время в полуфинальных заплывах показал Павел Самусенко, который проплыл дистанцию с результатом 24,29 секунды. С третьим результатом дня завершил полуфинальный заплыв чемпион мира Мирон Лифинцев (24,49).

Финальный заплыв в данной дисциплине пройдёт завтра, 7 июня.

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м на спине, полуфинал. Мужчины:

1. Климент Колесников – 24,09.
2. Павел Самусенко – 24,29.
3. Мирон Лифинцев – 24,49.
4. Георгия Яковлев – 24,59.
5. Георгий Смирнов – 24,81.

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