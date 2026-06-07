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Чемпионат России по плаванию 2026, результаты дня, 6 июня, финалы 400 м комплекс, 400 м эстафета волный стиль

Чемпионат России по плаванию — 2026, результаты финальных заплывов, 6 июня
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6 июня в Казани стартовал чемпионат России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами соревнований.

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Казань (результаты финалов):

Женщины

400 м, комплекс

  1. Ирина Звягинцева – 4.42,1.
  2. Диана Валиуллина – 4.45,99.
  3. Дарья Рогожинова – 4,46.9.

400 м, эстафета, вольный стиль

  1. Санкт-Петербург (Кузнецова Александра, Суркушина Дарья, Невмовенко Полина, Степанова Милана) – 3.39,32.
  2. Москва (Захарова Алиса, Мишарина Ксения, Журавлева Анастасия, Полищук Мария) – 3.41,12.
  3. Воронежская область (Клепикова Дарья, Саратова Анастасия, Цветковская Александра, Сорокина Ксения) – 3.42,7.

Мужчины

400 м, эстафета, вольный стиль

  1. Санкт-Петербург (Корнев Егор, Кукушкин Василий, Миляев Матвей, Щеголев Александр) – 3.11,82.
  2. Москва (Колесников Климент, Гринев Владислав, Шанчук Владислав, Захариков Илья) – 3.41,12.
  3. Новосибирская область (Марков Даниил, Абловацкий Максим, Десятов Арсений, Антипов Михаил) – 3.42,7.

Чемпионат России по плаванию в Казани проходит с 6 по 11 июня 2026 года.

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