Чемпионат России по плаванию — 2026, результаты финальных заплывов, 6 июня

6 июня в Казани стартовал чемпионат России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами соревнований.

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Казань (результаты финалов):

Женщины

400 м, комплекс

Ирина Звягинцева – 4.42,1. Диана Валиуллина – 4.45,99. Дарья Рогожинова – 4,46.9.

400 м, эстафета, вольный стиль

Санкт-Петербург (Кузнецова Александра, Суркушина Дарья, Невмовенко Полина, Степанова Милана) – 3.39,32. Москва (Захарова Алиса, Мишарина Ксения, Журавлева Анастасия, Полищук Мария) – 3.41,12. Воронежская область (Клепикова Дарья, Саратова Анастасия, Цветковская Александра, Сорокина Ксения) – 3.42,7.

Мужчины

400 м, эстафета, вольный стиль

Санкт-Петербург (Корнев Егор, Кукушкин Василий, Миляев Матвей, Щеголев Александр) – 3.11,82. Москва (Колесников Климент, Гринев Владислав, Шанчук Владислав, Захариков Илья) – 3.41,12. Новосибирская область (Марков Даниил, Абловацкий Максим, Десятов Арсений, Антипов Михаил) – 3.42,7.

Чемпионат России по плаванию в Казани проходит с 6 по 11 июня 2026 года.