Жамсаран Цыдыпов стал третьим на чемпионате Азии по шахматам

Чемпион России по блицу 2023 года российский шахматист Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзу на чемпионате Азии в Улан-Баторе (Монголия).

Цыдыпов набрал 7 из 9 очков. Такое же количество баллов удалось набрать и другому российскому шахматисту Савве Ветохину, который занял четвёртое место по дополнительным показателям.

Такие результаты позволили Жамсарану Цыдыпову и Савве Ветохину получить путёвки на Кубок мира ФИДЕ — 2027.

Также в чемпионате Азии участвовал 11-летний россиянин Роман Шогджиев. Он занял 10-е место и выполнил первую гроссмейстерскую норму (перформанс 2603), тем самым установив мировой рекорд по выполнению первой нормы МГ.

Чемпионат Азии по шахматам проводился с 28 мая по 7 июня. Победителем стал представитель Китая Кун Сянжуй, второе место занял его соотечественник Сяо Тун.