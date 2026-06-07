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Сальников: лучше повысить планку и отобрать тех, кто стремится попасть на пьедестал

Сальников: лучше повысить планку и отобрать тех, кто стремится попасть на пьедестал
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Вице-президент Федерации водных видов спорта Владимир Сальников рассказал о важности чемпионата России — 2026 для отбора на чемпионат Европы.

«Все стараются как могут, никто не приезжает на чемпионат России просто покупаться. Результат – это и конкуренция, и желание, составляющих много. Но сюда ни один человек не приехал просто расслабляться. Впереди целая неделя. Уверен, что будут высокие результаты. Посмотрим, кто нас сможет порадовать.

Высокие нормативы – это хорошо. Лучше планку повысить, и это позволит отобрать тех, кто стремится попасть на пьедестал, без туристов. У тренерского штаба на этот счёт больше информации, у нас этап в два отбора, был финал Кубка России, теперь чемпионат. Тренеры будут сравнивать результаты, приходить к общему решению, оценивать, кто и что показал», – сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат России по плаванию проходит с 6 по 11 июня в Казани.

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