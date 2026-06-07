Сальников — о Рылове: большой человек и выдающийся талант

Вице-президент Федерации водных видов спорта Владимир Сальников высказался о последнем в карьере заплыве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Знаменательное событие произошло на чемпионате России — 2026 в Казани.

«Очень трогательный был момент с Женей. Наверное, у кого-то слёзы, у кого-то воспоминания, но равнодушных ни среди зрителей, ни среди спортсменов не было. Уходит из спорта большой человек, выдающийся талант. И, конечно, есть нотка грусти.

В качестве шутки думал, покажи на рекорд мира! Но Женя предпочёл проплыть красиво, на технику. Думаю, что это одно из самых знаковых событий чемпионата», – сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.