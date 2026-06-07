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Попов — о Рылове: Женя стал продолжателем наших победных олимпийских традиций

Попов — о Рылове: Женя стал продолжателем наших победных олимпийских традиций
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по плаванию Александр Попов высказался о последнем в карьере заплыве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Знаменательное событие произошло на чемпионате России — 2026 в Казани.

«Наша первая олимпийская чемпионка – Галина Николаевна Прозуменщикова. А мы все её последователи. Евгений спустя 25 лет принёс нам победу в олимпийском бассейне. Нас не надо забывать.

Женя стал следующим продолжателем наших олимпийских традиций. Победных традиций. Сегодня мы с вами проводили Женю под овации – это заслуженная благодарность ему за те подаренные эмоции, за его победы», – сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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