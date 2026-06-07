Попов: хочется, чтобы девчонки у нас выглядели посерьёзнее, пацаны — более-менее

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов оценил уровень российского плавания.

«Нам надо поддерживать и брассистов, и дельфинистов, и спинистов, и кроль. Потому что каждый стиль важен, и индивидуально, и для эстафеты. Спина сейчас у нас хороша, сильные у нас спортсмены. Но нам нужны дельфинисты, нужны брассисты. Нам надо подтягивать их. Мы переживаем за всех. Просто за кого-то больше, а за кого-то, может быть, больше уверенности.

Возвращение нас на мировую арену – это было решение Международной федерации водных видов спорта, вернуть России флаг и гимн. Соответственно, хочется теперь, чтобы были успехи, чтобы девчонки поактивнее, посерьёзнее выглядели. Пацаны более-менее нормальные у нас, но смотрю на результаты здесь, и к пацанам, наверное, поменьше вопросов, но всё равно вопросы есть. Надо работать», – сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.