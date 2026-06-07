Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Попов: хочется, чтобы девчонки у нас выглядели посерьёзнее, пацаны — более-менее

Попов: хочется, чтобы девчонки у нас выглядели посерьёзнее, пацаны — более-менее
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов оценил уровень российского плавания.

«Нам надо поддерживать и брассистов, и дельфинистов, и спинистов, и кроль. Потому что каждый стиль важен, и индивидуально, и для эстафеты. Спина сейчас у нас хороша, сильные у нас спортсмены. Но нам нужны дельфинисты, нужны брассисты. Нам надо подтягивать их. Мы переживаем за всех. Просто за кого-то больше, а за кого-то, может быть, больше уверенности.

Возвращение нас на мировую арену – это было решение Международной федерации водных видов спорта, вернуть России флаг и гимн. Соответственно, хочется теперь, чтобы были успехи, чтобы девчонки поактивнее, посерьёзнее выглядели. Пацаны более-менее нормальные у нас, но смотрю на результаты здесь, и к пацанам, наверное, поменьше вопросов, но всё равно вопросы есть. Надо работать», – сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Попов — о Рылове: Женя стал продолжателем наших победных олимпийских традиций
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android