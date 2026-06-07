Попов высказался о медальных перспективах России на чемпионате Европы в Париже

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов оценил шансы российских атлетов на чемпионате Европы — 2026 по плаванию.

«Наши перспективы будут зависеть от результата, который спортсмены покажут здесь — на чемпионате России. Если это будет результат с перспективой на победу – это одно. А если проплыть тяп-ляп, то выше головы не прыгнешь, извините.

Всё, что завоюем, будет нашим. Давайте без лишних ожиданий и разговоров. У ребят и так достаточно давления, поэтому не надо нагнетать лишнее», – сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже с 31 июля по 16 августа.