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Непомнящий не пожал руку американцу Ниманну перед началом соревнований в Узбекистане

Непомнящий не пожал руку американцу Ниманну перед началом соревнований в Узбекистане
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не поприветствовал американского шахматиста Ханса Ниманна перед стартом турнира UzChess Masters, который пройдёт в Ташкенте с 7 по 15 июня.

Исходя из видео, перед жеребьёвкой турнира в Ташкенте Непомнящий пожал руку всем участниками турнира, находившимся в зале, кроме Ханса Ниманна.

Такой жест, предположительно, был обоснован натянутыми отношениями между российским и американским гроссмейстерами. Ханс Ниманн неоднократно обвинял Непомнящего в действиях, порочащих его репутацию, но конкретики никогда не давал. К тому же взаимоотношения испортил скандал вокруг Ниманна: его обвиняли в жульничестве после победы над норвежцем Магнусом Карлсеном в 2022 году. По словам Ниманна, он прошёл проверку на полиграфе, где была доказана его честность в игре, но официального подтверждения этому Ниманн не предоставил до сих пор.

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