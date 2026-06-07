Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 50 м на спине
Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 23,86. Колесников показал шестой результат в истории.
Вторым стал Павел Самусенко с результатом 24,12, тройку лидеров замкнул чемпион мира Мирон Лифинцев (24,43).
Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м на спине, финал. Мужчины:
- Климент Колесников — 23,86.
- Павел Самусенко — 24,12.
- Мирон Лифинцев — 24,43.
- Ян Шапкин — 24,86.
- Георгий Яковлев — 24,85.
- Георгий Смирнов — 24.96.
- Дмитрий Савенко — 25,17.
- Алексей Ткачёв — 25,38.
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