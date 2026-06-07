Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 50 м на спине

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 23,86. Колесников показал шестой результат в истории.

Вторым стал Павел Самусенко с результатом 24,12, тройку лидеров замкнул чемпион мира Мирон Лифинцев (24,43).

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м на спине, финал. Мужчины: