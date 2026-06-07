Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 50 м на спине

Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 50 м на спине
Комментарии

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 23,86. Колесников показал шестой результат в истории.

Вторым стал Павел Самусенко с результатом 24,12, тройку лидеров замкнул чемпион мира Мирон Лифинцев (24,43).

Плавание. Чемпионат России – 2026. Казань. 50 м на спине, финал. Мужчины:

  1. Климент Колесников — 23,86.
  2. Павел Самусенко — 24,12.
  3. Мирон Лифинцев — 24,43.
  4. Ян Шапкин — 24,86.
  5. Георгий Яковлев — 24,85.
  6. Георгий Смирнов — 24.96.
  7. Дмитрий Савенко — 25,17.
  8. Алексей Ткачёв — 25,38.
Материалы по теме
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Рылов ушёл, а Колесников опять лучший в мире. Мощное начало ЧР по плаванию — 2026!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android