Чемпион мира Колесников рассказал о своих задачах на чемпионате Европы в Париже

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о задачах, которые он планирует решить в ходе выступления на предстоящем чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже.

«Поеду на чемпионат в Италию, проплыву только кроль. Не люблю открытые бассейны, в прошлом году наплавался. Проплыву кролем на скорость.

Ждём чемпионат Европы, здорово, что спокойно отобрался, но пока только на одной дистанции. Надо на всех постараться отобраться, тогда поговорим. Пока всё в порядке. Задача — отобраться на четырёх дистанциях», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.