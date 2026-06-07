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Чемпион мира Колесников рассказал о своих задачах на чемпионате Европы в Париже

Чемпион мира Колесников рассказал о своих задачах на чемпионате Европы в Париже
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Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о задачах, которые он планирует решить в ходе выступления на предстоящем чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже.

«Поеду на чемпионат в Италию, проплыву только кроль. Не люблю открытые бассейны, в прошлом году наплавался. Проплыву кролем на скорость.

Ждём чемпионат Европы, здорово, что спокойно отобрался, но пока только на одной дистанции. Надо на всех постараться отобраться, тогда поговорим. Пока всё в порядке. Задача — отобраться на четырёх дистанциях», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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